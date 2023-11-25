PRO الآسيوية للعسيري والقحطاني

(MENAFN
- Al Watan) حصل المدربان يحيى عسيري، وعبدالله القحطاني على دبلوم الرخصة الآسيوية لدرجة PRO لكرة القدم كأول مدربين يحصلان عليه بمنطقة عسير، وجاءت الرخصة الدولية بعد عام كامل على 4 مراحل و 700 ساعة مدججة بالمحاضرات العملية والنظرية وورش العمل والندوات وتطبيق الوحدات التدريبية، والمعايشات وبحوث عملية وعلمية عن اللعبة، وتنفيذ لعدة متطلبات فنية وبحثية تحت إشراف المحاضر الدولي الأوروبي البارز مدير إدارة التطوير بالاتحاد البلجيكي لكرة القدم، وعضو هيئة التطوير الأوروبية للعبة كريس، ومساعداه المحاضر الآسيوي مدير إدارة التطوير بالاتحاد القطري الكابتن فهد ثاني، والمحاضر الآسيوي القطري عبدالقادر المغيصيب، وسكرتير الدورة الدكتور محمد جاد ومساعداه ثامر ونجيب.
وشارك في الدبلوم متدربون عدة جنسيات من إنجلترا، اليمن، الصومال، المغرب، تونس، الجزائر، سوريا، تركيا، إيران، قطر، السعودية، جمايكا، فرنسا، البرتغال، منغوليا، الإمارات.
العسيري والقحطاني محاضران بالاتحاد الآسيوي ونالا العديد من الدورات والمعايشات الواسعة في الاتحادات الأوروبية المحتلفة مثل إيطاليا، التشيك، البرتغال، البوسنة، سويسرا، إنجلترا.
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