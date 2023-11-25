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PRO الآسيوية للعسيري والقحطاني

11/25/2023 2:22:43 PM
(MENAFN- Al Watan) حصل المدربان يحيى عسيري، وعبدالله القحطاني على دبلوم الرخصة الآسيوية لدرجة PRO لكرة القدم كأول مدربين يحصلان عليه بمنطقة عسير، وجاءت الرخصة الدولية بعد عام كامل على 4 مراحل و 700 ساعة مدججة بالمحاضرات العملية والنظرية وورش العمل والندوات وتطبيق الوحدات التدريبية، والمعايشات وبحوث عملية وعلمية عن اللعبة، وتنفيذ لعدة متطلبات فنية وبحثية تحت إشراف المحاضر الدولي الأوروبي البارز مدير إدارة التطوير بالاتحاد البلجيكي لكرة القدم، وعضو هيئة التطوير الأوروبية للعبة كريس، ومساعداه المحاضر الآسيوي مدير إدارة التطوير بالاتحاد القطري الكابتن فهد ثاني، والمحاضر الآسيوي القطري عبدالقادر المغيصيب، وسكرتير الدورة الدكتور محمد جاد ومساعداه ثامر ونجيب.
وشارك في الدبلوم متدربون عدة جنسيات من إنجلترا، اليمن، الصومال، المغرب، تونس، الجزائر، سوريا، تركيا، إيران، قطر، السعودية، جمايكا، فرنسا، البرتغال، منغوليا، الإمارات.
العسيري والقحطاني محاضران بالاتحاد الآسيوي ونالا العديد من الدورات والمعايشات الواسعة في الاتحادات الأوروبية المحتلفة مثل إيطاليا، التشيك، البرتغال، البوسنة، سويسرا، إنجلترا.

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