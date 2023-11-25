السيتي والريدز حبايب

(MENAFN
- Al Watan) حسم التعادل 1/1 قمة مانشستر سيتي وضيفه ليفربول في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد، لحساب الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح إيرلنج هالاند التسجيل للسيتي ((27))، وعدل ترينت ألكسندر أرنولد النتيجة لليفربول في ((80)).
وحافظ السيتي على صدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة، كما رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني.
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