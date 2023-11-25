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السيتي والريدز حبايب

11/25/2023 2:22:43 PM
(MENAFN- Al Watan) حسم التعادل 1/1 قمة مانشستر سيتي وضيفه ليفربول في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد، لحساب الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح إيرلنج هالاند التسجيل للسيتي ((27))، وعدل ترينت ألكسندر أرنولد النتيجة لليفربول في ((80)).
وحافظ السيتي على صدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة، كما رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني.

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