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أنشيلوتي يرشح خليفته

11/25/2023 2:22:43 PM
(MENAFN- Al Watan) رشح مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أحد نجوم الفريق الملكي السابقين لتعويضه في سانتياجو برنابيو مستقبلا.
وعن إمكانية توليه تدريب منتخب البرازيل عقب نهاية الموسم الجاري، قال أنشيلوتي ((أنا فخور بارتباط اسمي بأكبر منتخب في العالم)).
وبشأن ارتباط تشابي ألونسو، نجم الميرينجي السابق، ومدرب باير ليفركوزن الحالي بقيادة الملكي العاصمي، قال ((يمكنه أن يصبح مدربًا لريال مدريد في المستقبل، دون أدنى شك)).

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