أنشيلوتي يرشح خليفته

(MENAFN
- Al Watan) رشح مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أحد نجوم الفريق الملكي السابقين لتعويضه في سانتياجو برنابيو مستقبلا.
وعن إمكانية توليه تدريب منتخب البرازيل عقب نهاية الموسم الجاري، قال أنشيلوتي ((أنا فخور بارتباط اسمي بأكبر منتخب في العالم)).
وبشأن ارتباط تشابي ألونسو، نجم الميرينجي السابق، ومدرب باير ليفركوزن الحالي بقيادة الملكي العاصمي، قال ((يمكنه أن يصبح مدربًا لريال مدريد في المستقبل، دون أدنى شك)).
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