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وريث شانيل الأغنى في سويسرا

11/25/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبح وريث دار شانيل للأزياء الراقية، جيرارد فيرتيمير، أغنى أغنياء سويسرا، بعدما زادت ثروته إلى ما يصل إلى 42 مليار فرانك سويسري (47.6 مليار دولار) العام الماضي بفضل زيادة الإقبال على شراء السلع الراقية، بحسب مجلة ((بيلانتس)). ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، يقيم فيرتيمير، الذي يسيطر على دار الأزياء الباريسية التي تنتج عطر ((شانيل نمبر 5))، في جنيف. وقالت المجلة، في تقريرها السنوي عن أغنى 300 شخص في سويسرا، إن عاما قياسيا من مبيعات الأزياء والعطور والمجوهرات زاد ثروة فيرتيمير، لتتجاوز للمرة الأولى ثروة عائلة كامبراد، المؤسسة لـ((إيكيا)).
وقدرت بلومبرغ أن صافي ثروة فيرتيمير بلغ 44 مليار دولار حتى 27 يونيو 2023، بينما بلغت عائدات الشركة المملوكة لعدد محدود من الأشخاص 17 مليار دولار في 2022.

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