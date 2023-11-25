وريث شانيل الأغنى في سويسرا

(MENAFN
- Al Watan) أصبح وريث دار شانيل للأزياء الراقية، جيرارد فيرتيمير، أغنى أغنياء سويسرا، بعدما زادت ثروته إلى ما يصل إلى 42 مليار فرانك سويسري (47.6 مليار دولار) العام الماضي بفضل زيادة الإقبال على شراء السلع الراقية، بحسب مجلة ((بيلانتس)). ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، يقيم فيرتيمير، الذي يسيطر على دار الأزياء الباريسية التي تنتج عطر ((شانيل نمبر 5))، في جنيف. وقالت المجلة، في تقريرها السنوي عن أغنى 300 شخص في سويسرا، إن عاما قياسيا من مبيعات الأزياء والعطور والمجوهرات زاد ثروة فيرتيمير، لتتجاوز للمرة الأولى ثروة عائلة كامبراد، المؤسسة لـ((إيكيا)).
وقدرت بلومبرغ أن صافي ثروة فيرتيمير بلغ 44 مليار دولار حتى 27 يونيو 2023، بينما بلغت عائدات الشركة المملوكة لعدد محدود من الأشخاص 17 مليار دولار في 2022.
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