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كيف تضيف 10 سنوات لحياتك

11/25/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أفادت دراسة حديثة بأن اتباع نظام غذائي صحي والالتزام به ((يمكن أن يضيف حوالي 10 سنوات إلى حياتك))، وذلك من خلال تحليل بيانات تناول الطعام لما يقرب من نصف مليون من سكان المملكة المتحدة.
وحسب موقع ((ساينس ألرت))، وضع فريق، بقيادة لارس فادنيس، الباحث في الصحة العامة في جامعة بيرغن في النرويج، نموذجا لمتوسط العمر المتوقع لنحو 467.354 شخصا.
ووفقا للدراسة، وثق هؤلاء الأشخاص عاداتهم الغذائية كجزء من دراسة طويلة الأمد يجريها البنك الحيوي في المملكة المتحدة، والتي بدأت في عام 2006.
وقام الباحثون بتجميع المشاركين بناء على أنماط الأكل الخاصة بهم، ولاحظوا كيف تغيرت مع مرور الوقت.
وحددوا الأشخاص الذين يتناولون طعاما عاديا غير صحي، بالإضافة إلى أولئك الذين اتبعوا نظاما غذائيا أطلق عليه الباحثون اسم ((النظام الغذائي لطول العمر)).
ووجدوا أن الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 عاما وما فوق، والذين قاموا بتغيير مستدام من تناول الطعام غير الصحي إلى اتباع توصيات النظام الغذائي الصحي، اكتسبوا ما يقرب من 9 سنوات في متوسط العمر المتوقع.
كما تمكّن أولئك الذين تخلصوا من المشروبات السكرية واللحوم المصنعة لصالح نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه والخضروات وكميات معتدلة من الأسماك، من كسب 10 سنوات إضافية إلى متوسط العمر المتوقع.
وأوضح فريق الباحثين في ورقته البحثية المنشورة في مجلة ((ناتشر فوود))، أنه ((كلما كانت التغييرات في الأنماط الغذائية صحية أكثر، زادت المكاسب المتوقعة في متوسط العمر المتوقع)).
وحسبما أفادت الدراسة فإن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما لا يزال بإمكانهم إطالة متوسط العمر المتوقع بحوالي 4 إلى 5 سنوات، إذا قاموا بتغيير مستدام في تناول الطعام الصحي.

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