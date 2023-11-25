ملعب الاتفاق ينتظر الفرحة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/25/2023 2:22:18 PM
(MENAFN
- Al Watan) خلال مواجهتين خاضهما الاتفاق على ملعبه الجديد، الذي يحمل اسم عبدالله الدبل، لم يتذوق الاتفاق طعم الانتصارات إذ اكتفى بالتعادل السلبي مع الرائد في مواجهة افتتاح الملعب الجديد، ليكرر التعثر مجددا في ثاني مبارياته على ملعبه، حينما تعثر أيضا بالتعادل مع الاتحاد أول من أمس بنتيجة 1/1، ليؤجل الكوماندوز الفرحة الأولى على الملعب الجديد إلى الجولات المقبلة.
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