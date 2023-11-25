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ملعب الاتفاق ينتظر الفرحة - جريدة الوطن السعودية

11/25/2023 2:22:18 PM
(MENAFN- Al Watan) خلال مواجهتين خاضهما الاتفاق على ملعبه الجديد، الذي يحمل اسم عبدالله الدبل، لم يتذوق الاتفاق طعم الانتصارات إذ اكتفى بالتعادل السلبي مع الرائد في مواجهة افتتاح الملعب الجديد، ليكرر التعثر مجددا في ثاني مبارياته على ملعبه، حينما تعثر أيضا بالتعادل مع الاتحاد أول من أمس بنتيجة 1/1، ليؤجل الكوماندوز الفرحة الأولى على الملعب الجديد إلى الجولات المقبلة.

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