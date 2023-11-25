العالمي يرسخ عقدته لسيفيلا - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) رسَّخ النصر، عقدته لمدرب الأخدود، السلوفاكي مارتن سيفيلا، ملحقًا به الهزيمة الخامسة مع ثالث فريق يتولى تدريبه بآخر 3 مواسم، بعد فوز العالمي 3/ صفر، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن للمحترفين.
وسبق للنصر أن كسب المدرب السلوفاكي قبل مباراة أول من أمس، 4 مرات ليصبح أكثر فريق يلحق الخسارة بالمدرب مع الفرق التي دربها خلال مسيرته مع الأندية السعودية المسابقات السعودية.
وتمكن النصر من الفوز على أبها حين كان مارتن يقوده في موسم 2022 ذهابًا 3/ 1 في أبها، وإيابًا 2/ 1 في الرياض.
وفي الموسم الماضي تولى سيفيلا تدريب العدالة، فأقصاه النصر من دور الـ16 بكأس الملك 2/ صفر، قبل أن يلحق به أكبر هزيمة في تاريخ مواجهاته مع النصر حين خسر مع العدالة بالدوري بمباراة الدور الثاني 5 /صفر.
يذكر أن الانتصار التاريخي هو الأول للنصر على الأخدود في دوري المحترفين.
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