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العالمي يرسخ عقدته لسيفيلا - جريدة الوطن السعودية

11/25/2023 2:22:18 PM
(MENAFN- Al Watan) رسَّخ النصر، عقدته لمدرب الأخدود، السلوفاكي مارتن سيفيلا، ملحقًا به الهزيمة الخامسة مع ثالث فريق يتولى تدريبه بآخر 3 مواسم، بعد فوز العالمي 3/ صفر، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن للمحترفين.
وسبق للنصر أن كسب المدرب السلوفاكي قبل مباراة أول من أمس، 4 مرات ليصبح أكثر فريق يلحق الخسارة بالمدرب مع الفرق التي دربها خلال مسيرته مع الأندية السعودية المسابقات السعودية.
وتمكن النصر من الفوز على أبها حين كان مارتن يقوده في موسم 2022 ذهابًا 3/ 1 في أبها، وإيابًا 2/ 1 في الرياض.
وفي الموسم الماضي تولى سيفيلا تدريب العدالة، فأقصاه النصر من دور الـ16 بكأس الملك 2/ صفر، قبل أن يلحق به أكبر هزيمة في تاريخ مواجهاته مع النصر حين خسر مع العدالة بالدوري بمباراة الدور الثاني 5 /صفر.
يذكر أن الانتصار التاريخي هو الأول للنصر على الأخدود في دوري المحترفين.

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