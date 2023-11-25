الضائع صنع المستحيل - جريدة الوطن السعودية

الضائع صنع المستحيل - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/25/2023 2:22:18 PM
(MENAFN
- Al Watan) لم يكن انتصار الطائي المثير على ضيفه الرائد، 4 /3، في اللقاء الذي جمعهما، أول أمس، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، عاديًا، بل كان مهمًا للأشهب للغاية، إذ أنه أعاده للانتصارات بعد عثرتي الجولتين السابقتين قبل التوقف، وأنه جاء في الوقت بدل الضائع بعد أن كان صائد الكبار متأخرًا في النتيجة 1 /3، وخلال 10 دقائق فعل الفريق ما لم يتمكن من صنعه خلال 90 دقيقة، ليسجل حادثة فريدة ونتيجة مثيرة نادرًا ما تحدث في عالم كرة القدم.
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