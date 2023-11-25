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الضائع صنع المستحيل - جريدة الوطن السعودية

11/25/2023 2:22:18 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يكن انتصار الطائي المثير على ضيفه الرائد، 4 /3، في اللقاء الذي جمعهما، أول أمس، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، عاديًا، بل كان مهمًا للأشهب للغاية، إذ أنه أعاده للانتصارات بعد عثرتي الجولتين السابقتين قبل التوقف، وأنه جاء في الوقت بدل الضائع بعد أن كان صائد الكبار متأخرًا في النتيجة 1 /3، وخلال 10 دقائق فعل الفريق ما لم يتمكن من صنعه خلال 90 دقيقة، ليسجل حادثة فريدة ونتيجة مثيرة نادرًا ما تحدث في عالم كرة القدم.

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