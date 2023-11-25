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أعراض تنذر بوجود ورم في المخ

11/25/2023 2:19:37 PM
(MENAFN- Al Watan) 1- الغضب السريع
يتسبب المرض في شعور الأشخاص بالغضب بسهولة أكبر، فضلا عن العدوانية أو الارتباك أو النسيان.
2- طفرات النمو
يمكن أن تؤثر أورام الدماغ على الغدة النخامية، وهي جزء من الدماغ يصنع الهرمونات، بما في ذلك تلك التي تسبب النمو.
3- صعوبة في التعبير من خلال تعابير الوجه
يمكن أن يؤدي المرض أيضا إلى تلف الأعصاب، مما قد يجعل المرضى يجاهدون لاستخدام تعابير الوجه.
4- سماع أصوات في الرأس
يمكن أن تسبب بعض سرطانات الدماغ أعراضا قد تبدو وكأنها مشكلة تتعلق بالصحة العقلية أكثر من كونها مرضا جسديا.
5- صعوبة في القراءة
غالبا ما يؤثر المرض على وظائف المخ لدى المرضى، وبالتالي على قدراتهم على التفكير أو القراءة.
6- الحاجة إلى دخول الحمام بشكل متكرر
يمكن أن تسبب أورام الدماغ تغيرات في نظام الغدد الصماء. وفي بعض الحالات، يمكن أن تجعل هذا الناس يشعرون بأنهم بحاجة للذهاب إلى المرحاض.

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