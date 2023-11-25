أعراض تنذر بوجود ورم في المخ

(MENAFN
- Al Watan) 1- الغضب السريع
يتسبب المرض في شعور الأشخاص بالغضب بسهولة أكبر، فضلا عن العدوانية أو الارتباك أو النسيان.
2- طفرات النمو
يمكن أن تؤثر أورام الدماغ على الغدة النخامية، وهي جزء من الدماغ يصنع الهرمونات، بما في ذلك تلك التي تسبب النمو.
3- صعوبة في التعبير من خلال تعابير الوجه
يمكن أن يؤدي المرض أيضا إلى تلف الأعصاب، مما قد يجعل المرضى يجاهدون لاستخدام تعابير الوجه.
4- سماع أصوات في الرأس
يمكن أن تسبب بعض سرطانات الدماغ أعراضا قد تبدو وكأنها مشكلة تتعلق بالصحة العقلية أكثر من كونها مرضا جسديا.
5- صعوبة في القراءة
غالبا ما يؤثر المرض على وظائف المخ لدى المرضى، وبالتالي على قدراتهم على التفكير أو القراءة.
6- الحاجة إلى دخول الحمام بشكل متكرر
يمكن أن تسبب أورام الدماغ تغيرات في نظام الغدد الصماء. وفي بعض الحالات، يمكن أن تجعل هذا الناس يشعرون بأنهم بحاجة للذهاب إلى المرحاض.
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