الذكور المخالفين للأنظمة 7 أضعاف النساء

الذكور المخالفين للأنظمة 7 أضعاف النساء
التاريخ
11/25/2023 2:19:37 PM
(MENAFN
- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 16 حتى 22 / 11 / 2023، عن ضبط 17463 مخالفًا، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 50699 وافدًا مخالفًا، منهم 44.091 رجلاً، و6.608 نساء، وفاق بذلك عدد الذكور المخالفين النساء المخالفات بنحو 7 أضعاف.
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