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الذكور المخالفين للأنظمة 7 أضعاف النساء

11/25/2023 2:19:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 16 حتى 22 / 11 / 2023، عن ضبط 17463 مخالفًا، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 50699 وافدًا مخالفًا، منهم 44.091 رجلاً، و6.608 نساء، وفاق بذلك عدد الذكور المخالفين النساء المخالفات بنحو 7 أضعاف.

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