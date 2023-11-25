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150 % زيادة الطاقة الاستيعابية بمطار نايف

11/25/2023 2:19:37 PM
(MENAFN- Al Watan) يفتتح أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، الاحد، صالة الرحلات الداخلية الحديثة لمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، بقدرة استيعابية أكثر من 700 ألف مسافر سنوياً، ويشهد المطار حركة مسافرين عالية للوجهات الداخلية والدولية لمختلف دول العالم، وأصبح مقصدا للمسافرين، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية، ويعد مطار القصيم أقرب مطار لمطار العاصمة الرياض؛ مما يشكل أهمية وبعدا إستراتيجيا بأن يكون مطارا مساندا للنهضة التي تعيشها المملكة، وسيكون نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمسافرين.
ويقع مشروع صالة الرحلات الداخلية الحديثة على مساحة 70 ألف م2، إذ تبلغ مساحة صالة السفر الإضافية 7400 متر مربع، وتتضمن مناطق إنهاء إجراءات السفر والتي تضم 11 كاونتر، و4 أجهزة خدمة ذاتية، وعدد 2 سيور أمتعة، و3 أجهزة تفتيش أمني، و4 بوابات مغادرة داخلية، وبوابة للقدوم الداخلية.
وشهد مطار الأمير نايف حركة جوية خلال عام 2022 بأكثر من مليون و 100 ألف مسافر، ويسهم مشروع الصالة الإضافية للمطار في زيادة الطاقة الاستيعابية لأكثر من 150% مما كانت عليه، وسيسهم في توزيع وتصميم حركة المسافرين، كما أن الصالة الحالية سيتم تركيزها بعد نهاية المشروع على الرحلات الدولية والصالة الجديدة للرحلات الداخلية.
وشهد مشروع صالة مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم متابعة حثيثة من سمو أمير منطقة القصيم – حفظه الله – ودعمه واهتمامه، مما أثمر عن أثره في تصاعد وتيرة العمل بجودة عالية، وتقديم أرقى الخدمات للمسافرين، بدعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – بهدف تطوير مرافق النقل الجوي، والإسهام في تحسينها وتطبيق أفضل المعايير والمواصفات الدولية التي تتضمن التشغيل الداخلي والدولي.
يذكر أن مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم حصل على المركز الأول لمعايير الأداء التشغيلي لشهر سبتمبر 2023 للمطارات الأقل من مليوني راكب.

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