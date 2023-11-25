150 % زيادة الطاقة الاستيعابية بمطار نايف

(MENAFN
- Al Watan) يفتتح أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، الاحد، صالة الرحلات الداخلية الحديثة لمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، بقدرة استيعابية أكثر من 700 ألف مسافر سنوياً، ويشهد المطار حركة مسافرين عالية للوجهات الداخلية والدولية لمختلف دول العالم، وأصبح مقصدا للمسافرين، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية، ويعد مطار القصيم أقرب مطار لمطار العاصمة الرياض؛ مما يشكل أهمية وبعدا إستراتيجيا بأن يكون مطارا مساندا للنهضة التي تعيشها المملكة، وسيكون نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمسافرين.
ويقع مشروع صالة الرحلات الداخلية الحديثة على مساحة 70 ألف م2، إذ تبلغ مساحة صالة السفر الإضافية 7400 متر مربع، وتتضمن مناطق إنهاء إجراءات السفر والتي تضم 11 كاونتر، و4 أجهزة خدمة ذاتية، وعدد 2 سيور أمتعة، و3 أجهزة تفتيش أمني، و4 بوابات مغادرة داخلية، وبوابة للقدوم الداخلية.
وشهد مطار الأمير نايف حركة جوية خلال عام 2022 بأكثر من مليون و 100 ألف مسافر، ويسهم مشروع الصالة الإضافية للمطار في زيادة الطاقة الاستيعابية لأكثر من 150% مما كانت عليه، وسيسهم في توزيع وتصميم حركة المسافرين، كما أن الصالة الحالية سيتم تركيزها بعد نهاية المشروع على الرحلات الدولية والصالة الجديدة للرحلات الداخلية.
وشهد مشروع صالة مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم متابعة حثيثة من سمو أمير منطقة القصيم – حفظه الله – ودعمه واهتمامه، مما أثمر عن أثره في تصاعد وتيرة العمل بجودة عالية، وتقديم أرقى الخدمات للمسافرين، بدعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – بهدف تطوير مرافق النقل الجوي، والإسهام في تحسينها وتطبيق أفضل المعايير والمواصفات الدولية التي تتضمن التشغيل الداخلي والدولي.
يذكر أن مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم حصل على المركز الأول لمعايير الأداء التشغيلي لشهر سبتمبر 2023 للمطارات الأقل من مليوني راكب.
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