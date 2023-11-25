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%5 فقط يفهمون رمز القفل

11/25/2023 2:19:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهر بحث جديد تم إجراؤه أن %5 فقط من البالغين في المملكة المتحدة، يفهمون معنى رمز ((القفل)) الموجود بجانب خانة البحث، وهو أمر ينطبق على جميع المستخدمين، الأمر الذي يشكل تهديدًا لأمن المعلومات على مستخدمي الأجهزة الذكية.
ورمز ((القفل)) الموجود على متصفح الويب، يعني ببساطة أن البيانات التي يتم إرسالها بين خادم الويب وكمبيوتر المستخدم مشفرة ولا يمكن للآخرين قراءتها، ولكن عند سؤال الناس عن معنى هذا الرمز، تلقى فريق البحث مجموعة من الإجابات غير الصحيحة.
وفي البحث، تم طرح عدد من الأسئلة على 528 من مستخدمي الويب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و86 عامًا، حول الإنترنت، وكان نحو %53 منهم حاصلون على درجة البكالوريوس أو أعلى، و22 % حصلوا على شهادة جامعية، في حين لم يحصل الباقون على أي تعليم إضافي.
كان أحد الأسئلة هو: ((في شريط متصفح (Google Chrome)، هل تعرف ماذا يمثل.. يعني رمز القفل؟))، من بين 463 شخصًا أجابوا، كان %63 قالوا إنهم يعرفون أو اعتقدوا أنهم يعرفون ما يعنيه رمز القفل الموجود على متصفح الويب الخاص بهم، لكن %7 فقط أعطوا الجواب الصحيح.

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