%5 فقط يفهمون رمز القفل

(MENAFN
- Al Watan) أظهر بحث جديد تم إجراؤه أن %5 فقط من البالغين في المملكة المتحدة، يفهمون معنى رمز ((القفل)) الموجود بجانب خانة البحث، وهو أمر ينطبق على جميع المستخدمين، الأمر الذي يشكل تهديدًا لأمن المعلومات على مستخدمي الأجهزة الذكية.
ورمز ((القفل)) الموجود على متصفح الويب، يعني ببساطة أن البيانات التي يتم إرسالها بين خادم الويب وكمبيوتر المستخدم مشفرة ولا يمكن للآخرين قراءتها، ولكن عند سؤال الناس عن معنى هذا الرمز، تلقى فريق البحث مجموعة من الإجابات غير الصحيحة.
وفي البحث، تم طرح عدد من الأسئلة على 528 من مستخدمي الويب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و86 عامًا، حول الإنترنت، وكان نحو %53 منهم حاصلون على درجة البكالوريوس أو أعلى، و22 % حصلوا على شهادة جامعية، في حين لم يحصل الباقون على أي تعليم إضافي.
كان أحد الأسئلة هو: ((في شريط متصفح (Google Chrome)، هل تعرف ماذا يمثل.. يعني رمز القفل؟))، من بين 463 شخصًا أجابوا، كان %63 قالوا إنهم يعرفون أو اعتقدوا أنهم يعرفون ما يعنيه رمز القفل الموجود على متصفح الويب الخاص بهم، لكن %7 فقط أعطوا الجواب الصحيح.
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