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ذبابة سليمة في معدة ستيني

11/25/2023 2:19:36 PM
(MENAFN- Al Watan) عثر أطباء أمريكيون على ذبابة داخل أمعاء رجل يبلغ من العمر 63 عامًا، ولم تكن لديه أي فكرة عن كيفية دخول الحشرة إلى جسده.
وفي أثناء إجراء الرجل فحصا روتينيا، أصيب الأطباء بالحيرة بعد اكتشافهم ذبابة داخل أمعاء الرجل خلال فحص القولون بالمنظار.
وكان تنظير القولون يسير بشكل طبيعي حتى وصل الأطباء إلى القولون المستعرض، أعلى الأمعاء الغليظة، وعثروا على ذبابة. وكتب الأطباء من كلية الطب بجامعة ميسوري: ((تمثل هذه الحالة اكتشافًا نادرًا جدًا بمنظار القولون، وغموضًا حول كيفية وصول الذبابة السليمة إلى القولون المستعرض)).
وكان المريض البالغ من العمر 63 عامًا، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في حيرة من هذا الاكتشاف، ولم تكن لديه أي فكرة عن كيفية دخول الحشرة إلى جسده. وأخبر الأطباء أنه تناول فقط سوائل صافية قبل إجراء العملية. وقبل يومين، تناول البيتزا والخس، لكنه لم يتذكر وجود ذبابة على أي من الطعام الذي تناوله. وقال الأطباء إن الرجل لم تظهر عليه أي أعراض تشير إلى تناولها.
وأفاد ماثيو بيكتولد، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي بجامعة ميسوري، بأنه وأطباء آخرين فحصوا الذبابة، وأكدوا أنها ميتة.
وبحسب بيكتولد، فإن لذلك عدة طرق، فقد تكون الذبابة قد شقت طريقها من خلالها إلى معدة الرجل من خلال استهلاك الطعام أو عن طريق دخولها من المستقيم.
وأضاف بيكتولد: ((في حال دخلت الذبابة من خلال فم الرجل، فنعتقد أن إنزيمات الجهاز الهضمي العلوي وحمض المعدة من شأنهما أن يؤديا إلى تدهور الذبابة. مع ذلك، فإن الذبابة كانت سليمة، مما يجعل هذه الفرضية أقل احتمالا)).
وبحسب صحيفة ((ndt ndtv))، فإنه من المعروف في حالات نادرة أن الذباب ويرقاته تصيب الأمعاء البشرية في حالة تسمى ((النغف المعوي)). لكن كان على الناس تناول طعام يحتوي على بيض الذباب واليرقات. ونادرًا ما يتمكن البيض من النجاة من حمض المعدة ويفقس، ثم ينمو داخل الجسم.

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