ذبابة سليمة في معدة ستيني

(MENAFN
- Al Watan) عثر أطباء أمريكيون على ذبابة داخل أمعاء رجل يبلغ من العمر 63 عامًا، ولم تكن لديه أي فكرة عن كيفية دخول الحشرة إلى جسده.
وفي أثناء إجراء الرجل فحصا روتينيا، أصيب الأطباء بالحيرة بعد اكتشافهم ذبابة داخل أمعاء الرجل خلال فحص القولون بالمنظار.
وكان تنظير القولون يسير بشكل طبيعي حتى وصل الأطباء إلى القولون المستعرض، أعلى الأمعاء الغليظة، وعثروا على ذبابة. وكتب الأطباء من كلية الطب بجامعة ميسوري: ((تمثل هذه الحالة اكتشافًا نادرًا جدًا بمنظار القولون، وغموضًا حول كيفية وصول الذبابة السليمة إلى القولون المستعرض)).
وكان المريض البالغ من العمر 63 عامًا، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في حيرة من هذا الاكتشاف، ولم تكن لديه أي فكرة عن كيفية دخول الحشرة إلى جسده. وأخبر الأطباء أنه تناول فقط سوائل صافية قبل إجراء العملية. وقبل يومين، تناول البيتزا والخس، لكنه لم يتذكر وجود ذبابة على أي من الطعام الذي تناوله. وقال الأطباء إن الرجل لم تظهر عليه أي أعراض تشير إلى تناولها.
وأفاد ماثيو بيكتولد، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي بجامعة ميسوري، بأنه وأطباء آخرين فحصوا الذبابة، وأكدوا أنها ميتة.
وبحسب بيكتولد، فإن لذلك عدة طرق، فقد تكون الذبابة قد شقت طريقها من خلالها إلى معدة الرجل من خلال استهلاك الطعام أو عن طريق دخولها من المستقيم.
وأضاف بيكتولد: ((في حال دخلت الذبابة من خلال فم الرجل، فنعتقد أن إنزيمات الجهاز الهضمي العلوي وحمض المعدة من شأنهما أن يؤديا إلى تدهور الذبابة. مع ذلك، فإن الذبابة كانت سليمة، مما يجعل هذه الفرضية أقل احتمالا)).
وبحسب صحيفة ((ndt ndtv))، فإنه من المعروف في حالات نادرة أن الذباب ويرقاته تصيب الأمعاء البشرية في حالة تسمى ((النغف المعوي)). لكن كان على الناس تناول طعام يحتوي على بيض الذباب واليرقات. ونادرًا ما يتمكن البيض من النجاة من حمض المعدة ويفقس، ثم ينمو داخل الجسم.
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