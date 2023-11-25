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اختفاء مذنب داخل مكنسة الكون

11/25/2023 2:19:36 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت عالمة فلك مشاهد توثق لحظة اصطدام نيزك بسطح المشتري، الذي يطلق عليه بعض علماء الفلك لقب ((مكنسة الكون الكهربائية))، بسبب قدرته على جذب الأجسام إلى مدراه، ثم قذفها إلى مسافات بعيدة قد تصل للأرض.
وكتبت عالمة الفلك، هايدي هامل، على موقع ((إكس)): ((كان هناك تأثير آخر على كوكب المشتري، الوميض الساطع هو نيزك متفجر)).
وتابعت العالمية موضحة، أنه ((شهاب صغير جدًا في الغلاف الجوي لكوكب المشتري، بحيث لا يمكن أن يترك تأثيرًا، كالذي رأيناه في عامي 1994 و2009)).
واكتشف علماء الفلك، الطريقة التي يؤثر فيها كوكب المشتري على الأجسام، فهو قادر على جذب الأجسام الصغيرة أيضًا، بما ذلك الأجسام التي تبلغ مساحتها 10 أمتار فقط، كالذي انفجر في غلاف المشتري الغازي في أغسطس.
بالإضافة إلى ذلك، في 15 نوفمبر، اصطدم جزء من مذنب أو ربما كويكب بجزيئات الغلاف الجوي للمشتري، ما تسبب بانفجار الكويكب بسبب سرعة الاحتكاك وارتفاع درجة الحرارة.

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