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رقائق تقنية لعلاج سرطان الرحم

11/25/2023 2:19:36 PM
(MENAFN- Al Watan) هنأت كلية الصيدلة في جامعة طيبة أحد منسوبيها، الدكتور أحمد المطيري، بعد استشهاد صحفي من صحيفة Daily Mail البريطانية بأطروحته، حيث عمل الفريق البحثي بالبحث المنشور على تصنيع رقاقة دائرية قابلة للطي باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وحُملت الرقاقة بدواء الدايسلفيرام الذي اكتشفت كفاءته العلاجية مؤخرا ضد الخلايا السرطانية الصلبة وتم تصميم شكل وأبعاد الرقاقة ليتناسب مع اختبارها ضد سرطان عنق الرحم، وأظهرت النتائج قدرتها على إفراز الدواء بمعدل ثابت لمدة يوم كامل مما سيساعد في تحسين الجودة العلاجية للمرضى.
الرابع في السرطانات
يشار إلى أن سرطان عنق الرحم يعتبر في المرتبة الرابعة من أنواع السرطانات التي تصيب النساء، وعدد الوفيات فيه عالميًا وصل إلى ما يقارب 300 ألف وفاة خلال عام 2020، والدواء (Disulfiram) المصرح له من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج إدمان الكحول، أظهر الكفاءة الدوائية اللازمة لقتل خلايا عنق الرحم السرطانية.
كما أن إظهار دور وقدرة الطباعة ثلاثية الأبعاد على إنتاج وطباعة التحضيرية الدوائية بشكل عام وإظهار قدرتها على طباعة تحضيرية خاصة ومرتبطة بحالة كل مريض بما يناسبه ويناسب حالته المرضية.
كما يمكن الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة مثل الطابعة ثلاثية الأبعاد وكذلك من المواد المستخدمة حديثًا في الصناعات الدوائية مثل البوليمرات، لإنتاج تحضيرات دوائية قادرة على توصيل الدواء إلى أماكن معينة في الجسم وكذلك قدرتها على إخراج الدواء بالتركيز العلاجي المطلوب لفترة طويلة من الوقت مما يساعد بشكل عام على الرفع من جودة الخطة العلاجية والتي بدورها تحسن من رفاهية المريض.
عيوب الطباعة
يتكسر دواء (Disulfiram) عند درجات الحرارة العالية وهي إحدى العيوب التي تمنع طباعته باستخدام الطابعات التي تعتمد على الحرارة العالية لتحويل المواد الأولية من الحالة الصلبة إلى المائعة حتى تتم عملية الطباعة بشكل متناسق.
حيث في هذه الدراسة استطاع الفريق التقليل من سرعة تكسره خلال الطباعة وذلك بتجربة أكثر من طابعة حتى تبين أن سبب تكسره هو بقاؤه داخل غرفة التسخين في الطابعة الثلاثية لعدة ثوانٍ إضافية مما أدى إلى تكسره بنسبة عالية جدًا، كما وجدنا أن زيادة سرعة الطباعة إلى الحد الأعلى الذي تكون معه الطباعة متناسقة ضروري للمحافظة على الدواء.
نتائج البحث
يتمنى الفريق أن تكون نتائج البحث بوابة لإيجاد بدائل علاجية لمرضى السرطان للتقليل من حدة الأعراض الجانبية المرتبطة باستخدام الأدوية السرطانية بحيث تكون التحضيرات الدوائية الحديثة موجهة بشكل دقيق إلى العضو الجسدي المصاب بالسرطان ولا تنتقل إلى باقي الجسم.
وتعد الطابعة ثلاثية الأبعاد إحدى أهم الابتكارات الحديثة خلال الألفية الحالية، حيث إنها لم تدخل في مجال إلا وأظهرت كفاءتها في تذليل العقبات المرتبطة به.
خلال العشرة سنوات الماضية، دخلت في مجال تصنيع الأدوية وأحدثت نقلة نوعية في تسهيل عملية تصنيع الأدوية بشكل عام والشخصية للمريض وهو ما يعرف بمصطلح (Personalized medicine) بشكل خاص.

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