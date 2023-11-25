محفظة استثمارية تتجاوز ملياري ريال لمشاريع تنموية

(MENAFN
- Al Watan) أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن قيمة مشاريع المياه في المملكة خلال الـ8 أعوام الماضية تتجاوز الـ150 مليار ريال، منها مشاريع بيئية وتنموية تم تدشينها في منطقة الحدود الشمالية تناهز الـ2 مليار ريال.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية بمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2023، الذي افتتحه اليوم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بمدينة عرعر، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء، ورؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين، ورجال وسيدات الأعمال.
وأكد الفضلي اكتمال البنية التشريعية لقطاعات منظومة البيئة بالمملكة، وأن المنظومة تستهدف إعادة تدوير النفايات في المملكة بنسبة 95% عام 2035 بدلًا من هدرها بالمرادم، مبينًا أن التنمية المستدامة أولوية للمملكة، ويظهر ذلك جليًا في رؤية السعودية 2030، منوهًا بوجود حوافز وممكنات للاستثمار في قطاعات ((البيئة))، وفرص استثمارية واعدة بمنطقة الحدود الشمالية.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة بشكل عام، ومنطقة الحدود الشمالية بشكل خاص أكثر مما يتوقعه رجال الأعمال، وهي ليست بالضرورة امتدادًا للفرص الاستثمارية الماضية، وتحتاج إلى رجال أعمال بتفكير مختلف، مؤكدًا أهمية دور القطاع الزراعي في التنمية في المنطقة.
وتحدث الوزير الفضلي عن نجاح منظومة ((البيئة)) في تحويل الممكنات إلى فرص استثمارية ضخمة في القطاع الزراعي بالمملكة، وتحقيق إنجازات كبيرة في الإدارة الفعالة لموارد المياه، مما أدى لتحقيق إنتاج زراعي قياسي بقيمة 100 مليار ريال في 2022، منوهًا بتحول نسبة الإقراض لتعتمد على التقنيات المتطورة لدعم الزراعة الرأسية الحديثة، وتقليل الاستهلاك الزراعي من 86% إلى أقل من 70%، منوهًا ببرنامج ريف السعودية كونه نموذجًا فريدًا يدعم المناطق الريفية بتمويل سخي من القيادة الرشيدة بلغ 8.5 مليارات ريال.
MENAFN25112023000089011017ID1107484261
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.