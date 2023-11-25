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محفظة استثمارية تتجاوز ملياري ريال لمشاريع تنموية

11/25/2023 2:19:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن قيمة مشاريع المياه في المملكة خلال الـ8 أعوام الماضية تتجاوز الـ150 مليار ريال، منها مشاريع بيئية وتنموية تم تدشينها في منطقة الحدود الشمالية تناهز الـ2 مليار ريال.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية بمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2023، الذي افتتحه اليوم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بمدينة عرعر، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء، ورؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين، ورجال وسيدات الأعمال.
وأكد الفضلي اكتمال البنية التشريعية لقطاعات منظومة البيئة بالمملكة، وأن المنظومة تستهدف إعادة تدوير النفايات في المملكة بنسبة 95% عام 2035 بدلًا من هدرها بالمرادم، مبينًا أن التنمية المستدامة أولوية للمملكة، ويظهر ذلك جليًا في رؤية السعودية 2030، منوهًا بوجود حوافز وممكنات للاستثمار في قطاعات ((البيئة))، وفرص استثمارية واعدة بمنطقة الحدود الشمالية.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة بشكل عام، ومنطقة الحدود الشمالية بشكل خاص أكثر مما يتوقعه رجال الأعمال، وهي ليست بالضرورة امتدادًا للفرص الاستثمارية الماضية، وتحتاج إلى رجال أعمال بتفكير مختلف، مؤكدًا أهمية دور القطاع الزراعي في التنمية في المنطقة.
وتحدث الوزير الفضلي عن نجاح منظومة ((البيئة)) في تحويل الممكنات إلى فرص استثمارية ضخمة في القطاع الزراعي بالمملكة، وتحقيق إنجازات كبيرة في الإدارة الفعالة لموارد المياه، مما أدى لتحقيق إنتاج زراعي قياسي بقيمة 100 مليار ريال في 2022، منوهًا بتحول نسبة الإقراض لتعتمد على التقنيات المتطورة لدعم الزراعة الرأسية الحديثة، وتقليل الاستهلاك الزراعي من 86% إلى أقل من 70%، منوهًا ببرنامج ريف السعودية كونه نموذجًا فريدًا يدعم المناطق الريفية بتمويل سخي من القيادة الرشيدة بلغ 8.5 مليارات ريال.

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