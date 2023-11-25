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56 فعالية بشتاء الباحة

11/25/2023 2:19:36 PM
(MENAFN- Al Watan) بمتابعة من أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، تستعد منطقة الباحة لاستقبال الأهالي والزوار، للاستمتاع بأجوائها الدافئة في القطاع التهامي خلال فصل الشتاء مع ما شهدته المنطقة من أمطار ساهمت في جمال الطبيعة وجريان الأودية.
وحرصت إمارة منطقة الباحة وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة على البدء في تنفيذ أكثر من 56 فعالية ستبدأ مع انطلاق مهرجان شتاء الباحة في محافظات (المخواة - قلوة - الحجرة - غامد الزناد) والتي تتميز بالعديد من المواقع السياحية والتراثية، من أهمها قرية ذي عين الأثرية وقرية الخلف والخليف التاريخية وجبل شدا والعديد من المواقع السياحية والطبيعية والأثرية.
وعملت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالقطاع التهامي على الاستعداد لاستقبال الأهالي والزوار لمهرجان الشتاء من مختلف مناطق المملكة، من خلال تهيئة العديد من المواقع السياحية وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء وتكثيف الرقابة الصحية على جميع المطاعم والمحال المتعلقة بالصحة العامة مع تهيئة 70 حديقة ومتنزهًا، و30 ملعبًا وساحة، وتركيب وتشغيل 30 شاشة عرض، وتزيين أكثر من 5 آلاف موقع بالإضاءات الديكورية، وتركيب وتشغيل 50 لوحة، والقيام بـ852 جولة رقابية، وتجهيز 94 آلية ومعدات للنظافة مع تنفيذ أكثر من 3 آلاف جولة تفتيشية، وتحسين وتجميل 12 مدخلًا، إضافة إلى عدد من الفعاليات التي تقدمها هيئة التراث ووزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الباحة ووزارة الرياضة والغرفة التجارية بمحافظة المخواة وصحة الباحة وجمعية الثقافة والفنون وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق هدف والنادي الأدبي.

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