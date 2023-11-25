الهدى يسيطر على ذهب المبارزة

(MENAFN
- Al Watan) سيطر لاعبو الهدى للمبارزة على المراكز الأولى والميداليات الذهبية في الأسلحة الثلاثة ((الابيه والسيبر والشيش)) ببطولة المملكة للمبارزة تحت 11 عاما (الجولة الذهبية)، التي اختتمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.
وتوج عباس التاروتي بذهبية سلاح الشيش، وحل لاعب عكاظ بتال الحازمي ثانيا، ولاعب النصر عبدالعزيز الونيس ثالثا.
ونال حيدر آل حجيري ذهبية سلاح الابيه، وحقق شقيقاه علي وعبدالله آل حجيري المركزين الثاني والثالث.
وانتزع عبدالعزيز الأمير الميدالية الذهبية في منافسات سلاح السيبر، وحل لاعب النصر مالك عطا ثانيا، ولاعب الهلال ثامر البشير ثالثا.
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