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الذئاب تصوم عن الافتراس

11/25/2023 2:19:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار تراجع نتائج التعاون خلال الجولات الـ5 الأخيرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، استغراب متابعي الدوري، ومحبي وجماهير الذئاب، الذين طالبوا بتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان، خصوصا وأن السكري لم يتذوق الانتصارات منذ شهر و عشرين يوما، إذ كان آخر انتصار للفريق في الدوري على حساب الطائي في الخامس من أكتوبر الماضي بنتيجة 3 /صفر، لحساب الجولة التاسعة، ليتعادل في 3 مباريات متتالية قبل أن يتعرض لخسارتين متتاليتين، إذ تعادل مع الاتحاد، ثم الخليج وضمك، قبل أن يخسر أمام الهلال قبل التوقف، ليعود بعده ويخسر أول من أمس أمام الرياض، ويبقى رصيده على 25 نقطة، ليتراجع في سلم الترتيب بشكل مخيف لعشاقه الذين طالبوا بحلول سريعة، ومناقشة المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تدني نتائج الفريق خلال الجولات الخمس الماضية.

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