الذئاب تصوم عن الافتراس

(MENAFN
- Al Watan) أثار تراجع نتائج التعاون خلال الجولات الـ5 الأخيرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، استغراب متابعي الدوري، ومحبي وجماهير الذئاب، الذين طالبوا بتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان، خصوصا وأن السكري لم يتذوق الانتصارات منذ شهر و عشرين يوما، إذ كان آخر انتصار للفريق في الدوري على حساب الطائي في الخامس من أكتوبر الماضي بنتيجة 3 /صفر، لحساب الجولة التاسعة، ليتعادل في 3 مباريات متتالية قبل أن يتعرض لخسارتين متتاليتين، إذ تعادل مع الاتحاد، ثم الخليج وضمك، قبل أن يخسر أمام الهلال قبل التوقف، ليعود بعده ويخسر أول من أمس أمام الرياض، ويبقى رصيده على 25 نقطة، ليتراجع في سلم الترتيب بشكل مخيف لعشاقه الذين طالبوا بحلول سريعة، ومناقشة المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تدني نتائج الفريق خلال الجولات الخمس الماضية.
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