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أندية الممتاز للسيدات تدك شباك الأولى

11/25/2023 2:19:35 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت بداية كأس الاتحاد السعودي للسيدات نجاح أندية الدوري الممتاز للسيدات في التأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات، بعد انتصارهم على منافسيهم من دوري الدرجة الأولى، خلال مواجهات دور الـ16 للبطولة، مسجلين نتائج كبيرة وأهدافا بالجملة، إذ تمكن الأهلي من التغلب على مضيفه البيرق 1/17، وكسب النصر مضيفه الأمل 9/صفر، وعبر شعلة الشرقية، محطة ضيفه سهم بالفوز عليه 18/صفر، وتمكن الشباب من الانتصار على مضيفه جدة 8/صفر.
وتغلب القادسية على نجمة جدة 7/صفر، وتجاوز الهلال الصقور بنتيجة 4/صفر، وانتصر الرياض على الهمة 5/صفر.
وألغيت مواجهة الاتحاد واتحاد النسور من قبل الحكم نظرًا لعدم حضور اتحاد النسور، وسيتم اتخاذ القرار من اللجان المعنية وفقًا للوائح.
وسجلت أندية الممتاز 68 هدفًا، فيما لم ينجح منافسوهم في تسجيل إلا هدف واحد سجله البيرق في شباك الأهلي.

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