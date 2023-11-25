أندية الممتاز للسيدات تدك شباك الأولى

(MENAFN
- Al Watan) شهدت بداية كأس الاتحاد السعودي للسيدات نجاح أندية الدوري الممتاز للسيدات في التأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات، بعد انتصارهم على منافسيهم من دوري الدرجة الأولى، خلال مواجهات دور الـ16 للبطولة، مسجلين نتائج كبيرة وأهدافا بالجملة، إذ تمكن الأهلي من التغلب على مضيفه البيرق 1/17، وكسب النصر مضيفه الأمل 9/صفر، وعبر شعلة الشرقية، محطة ضيفه سهم بالفوز عليه 18/صفر، وتمكن الشباب من الانتصار على مضيفه جدة 8/صفر.
وتغلب القادسية على نجمة جدة 7/صفر، وتجاوز الهلال الصقور بنتيجة 4/صفر، وانتصر الرياض على الهمة 5/صفر.
وألغيت مواجهة الاتحاد واتحاد النسور من قبل الحكم نظرًا لعدم حضور اتحاد النسور، وسيتم اتخاذ القرار من اللجان المعنية وفقًا للوائح.
وسجلت أندية الممتاز 68 هدفًا، فيما لم ينجح منافسوهم في تسجيل إلا هدف واحد سجله البيرق في شباك الأهلي.
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