إنذار قوي

(MENAFN
- Al Watan) دك الهلال مرمى مضيفه الحزم، بنتيجة كبيرة بتغلبه عليه 9 /صفر، وذلك خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، مواصلا ابتعاده بصدارة الدوري، ومحافظا على فارق النقاط الـ4 بينه وبين أقرب مطارديه وصاحب الوصافة منافسه التقليدي النصر، ووجه له إنذارا قويا، قبل مواجهتهما المنتظرة في ديربي الرياض الكبير الجمعة المقبل.
سجل للزعيم ألكسندر ميتروفيتش ((14))، محمد كنو ((32))، محمد القحطاني ((43))، مالكوم فليب ((52، 55، 85))، صالح الشهري ((79))، محمد البريك ((81))، وسيرجي سافيتش ((90+3)).
ليرفع الزعيم رصيده إلى 38 نقطة، متصدرا الدوري للجولة الـ7 على التوالي والتاسعة منذ بداية الموسم، وظل الحزم على 7 نقاط في المركز الأخير.
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- الهلال حافظ على الصدارة للجولة الـ7 تواليا
- مالكوم سجل الهاتريك الثاني له هذا الموسم
- الزعيم حافظ على فارق النقاط الـ4 مع النصر
- الزعيم سجل أكبر نتيجة في الدوري حتى الآن
- الحزم ظل في المركز الأخير برصيد 7 نقاط
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