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قبضة الدانة للنهائي القاري

11/25/2023 2:19:35 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ الخليج نهائي كأس آسيا للأندية في كرة اليد بتغلبه على القادسية الكويتي 30 / 29 في المواجهة التي جمعتهما بصالة سعد العبدالله في نصف نهائي البطولة القارية، ليواجه العربي القطري، الذي كسب هو الآخر نظيره الكويت الكويتي في المواجهة الأولى لنصف النهائي 31 / 30.

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