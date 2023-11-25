قبضة الدانة للنهائي القاري

قبضة الدانة للنهائي القاري
التاريخ
11/25/2023 2:19:35 PM
(MENAFN
- Al Watan) بلغ الخليج نهائي كأس آسيا للأندية في كرة اليد بتغلبه على القادسية الكويتي 30 / 29 في المواجهة التي جمعتهما بصالة سعد العبدالله في نصف نهائي البطولة القارية، ليواجه العربي القطري، الذي كسب هو الآخر نظيره الكويت الكويتي في المواجهة الأولى لنصف النهائي 31 / 30.
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