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مشاورات بين المملكة والدومينيكان

11/25/2023 2:19:35 PM
(MENAFN- Al Watan) عُقدت أول أمس، الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية الدومينيكان، وذلك في عاصمة الدومينيكان سانتو دومينغو.
ورأس الجانب السعودي في جولة المشاورات نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومن جانب الدومينيكان نائب وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، السفير خوسيه خوليو غوميز.
وبحث الجانبان خلال الجولة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر جولة المشاورات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا وغير المقيم لدى جمهورية الدومينيكان، فيصل بن فلاح الحربي.

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