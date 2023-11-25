-->

Saturday, 25 November 2023 11:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطار عالمي لنشر الوقود المنخفض الكربون

11/25/2023 2:19:35 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم وفد المملكة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، مشاركته في مؤتمر الإيكاو الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل، الذي استضافته الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 20 حتى 24 نوفمبر 2023 في دبي.
الطاقة الأنظف
استعرض الوفد الدور الريادي للمملكة في حماية البيئة سواءً ضمن إطار منظمة ((الإيكاو)) أو ((اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي)) أو غيرهما من المنظمات، وتبني المملكة عدة مبادرات، منها ((اقتصاد الكربون الدائري)) ومبادرتا ((السعودية الخضراء)) و((الشرق الأوسط الأخضر))، ((ووقود الطيران منخفض الكربون)).
وأكد وفد المملكة في ورقة عمل قدمها خلال أعمال المؤتمر أهمية المبادئ والعناصر الأساسية الواجب تبنيها للاتفاق على إطار عالمي لتطوير ونشر أنواع ((وقود الطيران المستدام)) و((وقود الطيران المنخفض الكربون))، إضافة إلى مصادر الطاقة الأنظف للطيران، وتبني السياسات الشاملة المحايدة دون تمييز ضد أي من مصادر الطاقة أو التقنيات أو أنواع الوقود.
اجتماعات
عقد وفد المملكة اجتماعات ثنائية مع وفود الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الصين، كندا، إسبانيا، الهند، البرازيل، نيجيريا، وإثيوبيا.

MENAFN25112023000089011017ID1107484253

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث