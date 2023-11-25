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حلول لمعوقات مزارعي الشمالية

11/25/2023 2:19:35 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أمس، عددًا من المواطنين والمزارعين في منطقة الحدود الشمالية، وذلك على مسرح الغرفة التجارية بعرعر؛ لمناقشة احتياجاتهم المائية والزراعية، وكل ما يتعلق بالمشروعات التي تُشرف عليها منظومة الوزارة في المنطقة.
موضوعات خدمية
جرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات الخدمية المقدمة للمواطنين والمزارعين وملاك المواشي، حيث استمع الوزير إلى المعوقات والتحديات التي قد تعترضهم، وتقديم المقترحات لعددٍ من الموضوعات التي تسهم في تنمية القطاع البيئي والزراعي بالمنطقة، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تذليل جميع المعوقات التي قد تعترضهم، ومثمنًا في الوقت نفسه مقترحاتهم حول العديد من القضايا التي تخص المنطقة.
حصر المقترحات
في ختام لقائه بالمواطنين وجه الوزير الفضلي بحصر المقترحات، ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح، منوهًا بحرص واهتمام جميع العاملين بمنظومة الوزارة؛ لتقديم الخدمات وتلمس احتياجات المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة، في الارتقاء بالخدمات المقدمة؛ لخدمة المواطنين والمقيمين، وتحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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