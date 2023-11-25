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4771 وحدة إنارة بالجوف

11/25/2023 2:19:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت أمانة منطقة الجوف ممثلة في الإدارة العامة لصيانة الكهرباء، تركيب وصيانة 4771 من فوانيس وكشافات شبكات الإنارة في شوارع وأحياء سكاكا خلال الربع الثالث للعام 2023.
وكشف تقرير إحصائي للأمانة عن تركيب 61 من الأعمدة الجديدة لشبكات الإنارة خلال ذات الفترة، وصيانة 155 عموداً، إضافة إلى تمديد أكثر من 17 ألف متر من الأسلاك و4 آلاف متر من الكيابل، وتركيب 138 من المجسمات المضيئة.
كما باشرت الإدارة العامة لصيانة الكهرباء خلال الربع الثالث 830 بلاغاً، جرى استقبالهم عبر مركز الاتصال الموحد 940.

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