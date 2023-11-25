102 كائن فطري محنط بحوزة مواطن

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه 102 كائن فطري محنط، منها 3 كائنات مهددة بالانقراض، دون ترخيص في منطقة الشرقية، ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
وأوضحت القوات أنه تم إحالة المخالف لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لاستلام الكائنات بحكم الاختصاص، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة عرض منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص أو مجهولة المصدر غرامة تصل إلى 10.000 ريال لكل كيلوجرام بحسب نوع الكائن الفطري، وتصل عقوبة الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها إلى السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 30 مليونا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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