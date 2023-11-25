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102 كائن فطري محنط بحوزة مواطن

11/25/2023 2:19:35 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه 102 كائن فطري محنط، منها 3 كائنات مهددة بالانقراض، دون ترخيص في منطقة الشرقية، ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
وأوضحت القوات أنه تم إحالة المخالف لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لاستلام الكائنات بحكم الاختصاص، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة عرض منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية دون ترخيص أو مجهولة المصدر غرامة تصل إلى 10.000 ريال لكل كيلوجرام بحسب نوع الكائن الفطري، وتصل عقوبة ‏الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها إلى السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 30 مليونا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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