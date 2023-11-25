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40 مبادرة لفرص استثمارية بجميع المناطق

11/25/2023 2:19:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار إحدى الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مضيفًا أنه منذ إطلاق الرؤية عملت المملكة على إصلاحات جوهرية في المنظومة التشريعية والتنظيمية لجعل اقتصاد المملكة أكثر تنافسية واستدامة.
وأوضح الوزير خلال مشاركته في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار في جلسة بعنوان ((التوجيهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية))، أن عدد المبادرات والبرامج يصل إلى 40 مبادرة تنفيذية تقدم فرصًا استثمارية نوعية في عدد من القطاعات وفي جميع مناطق المملكة ولجميع أنواع المستثمرين، منها مبادرة ربط منصة استثمر في السعودية بجميع الفرص الاستثمارية في المملكة، وإطلاق مناطق اقتصادية خاصة بتشريعات مناسبة ومحفزة، وتقديم خدمات متميزة لكبار المستثمرين الإستراتيجيين بما فيهم المحليون والدوليون، والتي تجسد العمل التكاملي، مفيدًا بوجود العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات تنافسية تعمل الوزارة على تطويرها في منطقة الحدود الشمالية، إضافةً إلى المشروعات القائمة بالمنطقة والتي تفوق 80 مليار ريال.
وقال: إن الهدف العام للإستراتيجية الوطنية للاستثمار يتمثل في زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة مما يسهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية وتنويعها لتحقيق الأهداف المرجوة للرؤية.
وأكد الفالح أن تفعيل تلك الفرص لم يتحقق إلا بوجود الإرادة السياسية لدى حكومة المملكة، إضافة إلى حسن الإدارة والتكامل بين كافة الجهات والوزارات، مضيفًا أنه يوجد مشروع جديد سيضاعف طاقة المملكة في إنتاج الفوسفات، لتصبح ثالث منتج للعالم للفوسفات ابتداءً من وعد الشمال، وتحويل الفوسفات إلى منتجات كيميائية متقدمة.
وأوضح أن منطقة الحدود الشمالية تتضمن إمكانيات ضخمة لإنتاج الطاقة المتجددة، إضافة إلى إمكانية تصدير الكهرباء إلى دول الجوار مثل العراق وغيرها من الدول المجاورة بتكلفة منخفضة جدًا.

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