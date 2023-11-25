فتوح: تصريحات البرلماني الهولندي فليدرز تتماهى مع حرب الإبادة على شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله 25-11-2023 وفا- أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، التصريحات العنصرية للبرلماني الهولندي غيرت فيلدرز، التي دعا فيها لتهجير شعبنا، وحل مشكلته على حساب الأردن، وأنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد فتوح في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذه التصريحات تتماهى مع التصعيد الجاري من حرب الإبادة الاسرائيلة على الشعب الفلسطيني، وتخالف الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، الملزمة لكافة حكومات دول العالم وبرلماناته.

وقال فتوح إن نضال الشعب الفلسطيني مستمر في سعيه الدؤوب والمتوافق مع رؤية قيادته في التمسك بوطنه وثوابته المستمدة من الحقائق التاريخية والقانونية الراسخة.



