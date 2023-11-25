فتوح: تصريحات البرلماني الهولندي فليدرز تتماهى مع حرب الإبادة على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله 25-11-2023 وفا- أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، التصريحات العنصرية للبرلماني الهولندي غيرت فيلدرز، التي دعا فيها لتهجير شعبنا، وحل مشكلته على حساب الأردن، وأنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد فتوح في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذه التصريحات تتماهى مع التصعيد الجاري من حرب الإبادة الاسرائيلة على الشعب الفلسطيني، وتخالف الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، الملزمة لكافة حكومات دول العالم وبرلماناته.
وقال فتوح إن نضال الشعب الفلسطيني مستمر في سعيه الدؤوب والمتوافق مع رؤية قيادته في التمسك بوطنه وثوابته المستمدة من الحقائق التاريخية والقانونية الراسخة.
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