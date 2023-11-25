قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتحاصر المستشفى الحكومي

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدينة جنين، وحاصرت مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، كما نشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

وأشارت المصادر ذاتها، ان سماء المدينة تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة شاب برصاص الاحتلال في قدمه، خلال مواجهات اندلعت في محيط المستشفى الحكومي.



