قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتحاصر المستشفى الحكومي

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدينة جنين، وحاصرت مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي.
وقالت مصادر أمنية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، كما نشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.
وأشارت المصادر ذاتها، ان سماء المدينة تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع.
وأفادت مصادر طبية، بإصابة شاب برصاص الاحتلال في قدمه، خلال مواجهات اندلعت في محيط المستشفى الحكومي.
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