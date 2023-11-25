ثلاث إصابات برصاص الاحتلال قرب سجن عوفر غرب رام الله

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال قمعت عشرات المواطنين الذين تجمهروا في محيط سجن "عوفر" العسكري، بانتظار اطلاق سراح الدفعة الثانية من المعتقلين، وأطلقت باتجاههم الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص الحي.

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