ثلاث إصابات برصاص الاحتلال قرب سجن عوفر غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط سجن "عوفر" العسكري، المقام على أراضي بلدة بيتونيا، غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال قمعت عشرات المواطنين الذين تجمهروا في محيط سجن "عوفر" العسكري، بانتظار اطلاق سراح الدفعة الثانية من المعتقلين، وأطلقت باتجاههم الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص الحي.
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