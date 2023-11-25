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قوات الاحتلال تقتحم بلدة زيتا شمال طولكرم

11/25/2023 2:16:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة زيتا شمال طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في عدد من شوارعها وتمركزت في الحي الغربي، وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.


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