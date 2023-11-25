قوات الاحتلال تقتحم بلدة زيتا شمال طولكرم
التاريخ
11/25/2023 2:16:48 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة زيتا شمال طولكرم.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في عدد من شوارعها وتمركزت في الحي الغربي، وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.
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