فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الأحد، لغايات الصيانة السنوية.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من 9 صباحا ولغاية 3:30 عصراً، يشمل مناطق: السليخات، والقرن، ومصنع فوغل، وتموين القرن، ومضخة القرن، ومضخة السليخات، والدوريات الخارجية، ومجاوري مزارع سعيد الصغير وصبيح الترابين.
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