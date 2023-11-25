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مصر: تلقينا إشارات إيجابية بشأن احتمال تمديد الهدنة بغزة

11/25/2023 10:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصر اليوم إنها تلقت إشارات إيجابية من الأطراف كافة بشأن احتمال تمديد الهدنة في غزة ليوم أو يومين.


وأعلنت مصر أنها تجري محادثات مكثفة مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة لمدة 4 أيام.


وأوضحت أن هذا قد يعني إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين في غزة، والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.


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