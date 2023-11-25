مصر: تلقينا إشارات إيجابية بشأن احتمال تمديد الهدنة بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصر اليوم إنها تلقت إشارات إيجابية من الأطراف كافة بشأن احتمال تمديد الهدنة في غزة ليوم أو يومين.
وأعلنت مصر أنها تجري محادثات مكثفة مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة لمدة 4 أيام.
وأوضحت أن هذا قد يعني إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين في غزة، والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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