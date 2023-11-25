حماس ترد على تصريحات برلماني هولندي حول دعوته لتهجير الفلسطينيين للأردن

حماس ترد على تصريحات برلماني هولندي حول دعوته لتهجير الفلسطينيين للأردن
التاريخ
11/25/2023 10:10:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) دعوة البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز إلى تهجير الفلسطينيين للأردن، واعتبرت موقفه "فاشيا"، ومتماهيا مع مخططات إسرائيل.
وكان فيلدرز أنكر حق الفلسطينيين بإقامة دولة ودعا إلى تهجيرهم للأردن، وهو يعرف بمواقفه المعادية للعرب والمسلمين والمهاجرين.
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