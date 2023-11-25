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حماس ترد على تصريحات برلماني هولندي حول دعوته لتهجير الفلسطينيين للأردن

11/25/2023 10:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) دعوة البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز إلى تهجير الفلسطينيين للأردن، واعتبرت موقفه "فاشيا"، ومتماهيا مع مخططات إسرائيل.


وكان فيلدرز أنكر حق الفلسطينيين بإقامة دولة ودعا إلى تهجيرهم للأردن، وهو يعرف بمواقفه المعادية للعرب والمسلمين والمهاجرين.


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