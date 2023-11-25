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الحوثيون: قرارنا بإغلاق البحر الأحمر في وجه العدو مازال قائما

11/25/2023 10:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت جماعة "أنصار الله" اليمنية الحوثيين، أن قرارها بإغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية، "لا يزال قائما" رغم الهدنة في قطاع غزة.


جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن، جلال الرويشان، اليوم السبت.


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