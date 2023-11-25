الحوثيون: قرارنا بإغلاق البحر الأحمر في وجه العدو مازال قائما

الحوثيون: قرارنا بإغلاق البحر الأحمر في وجه العدو مازال قائما
التاريخ
11/25/2023 10:10:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت جماعة "أنصار الله" اليمنية الحوثيين، أن قرارها بإغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية، "لا يزال قائما" رغم الهدنة في قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن، جلال الرويشان، اليوم السبت.
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