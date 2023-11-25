الوحدة يفوز على الإمارات برباعية .. وإسماعيل مطر يصل إلى الهدف رقم 100 في الدوري الإماراتي

كتب إسماعيل مطر نجم وقائد الوحدة سطراً جديداً في مسيرته الكروية ويدخل نادي المائة هدف في الدوري الإماراتي في موسمه الـ 23 على التوالي مع العنابي.

ووصل إسماعيل مطر إلى 100 هدف في الدوري الإماراتي بعد تسجيله هدفاً في مباراة الوحدة والإمارات، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهت لمصلحة العنابي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ورفع الوحدة رصيده إلى 15 نقطة في أول مباراة تحت قيادة الهولندي آرنو بويتنويغ الذي تولى المهمة خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ليرتقي الفريق إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، وتجمد رصيد الإمارات عند 5 نقاط في المركز الـ 12.

أحرز أهداف الوحدة عمر خريبين (46)، أحمد نور الله (52)، كريستيان جوانكا (58)، وإسماعيل مطر (85)، بينما أحرز هدف الإمارات الوحيد باكو الكاسير (92).

ويعد مطر ( 40 عاماً) من أكثر اللاعبين ظهوراً في الدوري بمسيرة حافلة بالعطاء على مدار 23 موسماً منذ ظهوره الرسمي الأول مع الوحدة في موسم 2001-2002، وخاض مشواراً مليئاً بالإنجازات والبطولات مع العنابي والمنتخب الوطني.

وشارك مطر في الدقيقة 76 من مباراة الوحدة والإمارات بديلاً عن الأرجنتيني كريستيان جوانكا، ونجح في تسجيل هدفه المائة في الدوري في الدقيقة 85.

ويعد مطر ثاني الهدافين التاريخيين لنادي الوحدة بعد سيباستيان تيغالي، وهو أول لاعب يسجل في 23 موسماً على التوالي بعد تسجيله أول هدف له في الموسم الحالي.

وتباينت أهداف إسماعيل مطر، إذ شهدت بداياته توهجاً كبيراً، وأحرز في الفترة التي سبقت تطبيق نظام الاحتراف موسم 2008-2009 48 هدفاً ولم يكن قد أتم الخامسة والعشرين من عمره، فيما سجل في دوري المحترفين 55 هدفاً في 286 مباراة، وكانت مواسم 2002-2003 و2004-2005 و2005-2006 الأبرز في مشواره التهديفي حين سجل في الدوري 11 و12 و10 أهداف بالترتيب، بينما سجل في موسم 2020-2021 7 أهداف وفي موسم 2021-2022 4 أهداف، وهدف واحد في الموسم الماضي.

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