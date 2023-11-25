هاني.. نجم نوبل العرب ومقاتل تايكوندو

ينصح الدكتور هاني نجم جراح قلب الأطفال في مستشفى كليفلاند كلينك للأطفال والفائز بجائزة نوبل العرب، جراحي اليوم أن يستخدموا العقل والجسد والروح للنجاح في عملهم، والذي يحتاج إلى جهد غير عادي عقلياً وجسدياً ومن ثم عليهم الاهتمام بتوازن العقل والجسد في آن واحد، فلم يتم تكريم الدكتور هاني نجم جراح قلب الأطفال في مستشفى كليفلاند كلينك للأطفال على ما يفعله في غرفة الجراحة فحسب، بل أيضاً على ما يفعله في أوقات فراغه.



وفي مقابلة مع قناة «فوكس 8» الأمريكية في وقت سابق قال الدكتور هاني نجم: «تتطلب جراحة القلب الخلقية مهارات فنية عالية وقدراً لا يصدق من اتخاذ القرارات التي قد تغير مسار حياة الطفل بالكامل».

وبالإضافة إلى الجوائز الطبية التي حصل عليها، فإن الدكتور هاني نجم أب لثلاثة أطفال، ويحمل أيضاً خمسة أحزمة سوداء في التايكوندو.

وبدأ الدكتور نجم التايكوندو عندما كان في المدرسة الثانوية في المملكة العربية السعودية، لكنه يقول إنه بدأ بالفعل في التفوق عندما بدأ دراسة الطب. لذلك، كان يوازن في جزء من حياته بين كلية الطب وممارسة رياضة التايكوندو لمدة 6 أيام في الأسبوع.

ومن الواضح أنه وازن الأمر بشكل جيد، لأنه لم يتخرج في المركز الثاني على فصله في كلية الطب فحسب، بل فاز أيضاً ببطولة المملكة العربية السعودية الوطنية لثلاث سنوات متتالية.

وكان أيضاً مدرباً وحكماً دولياً ورئيس اتحاد التايكوندو ولم يخسر أي مباراة قط.

وقال الدكتور نجم: «في كل مرة كنت أتوجه فيها بكامل طاقتي، كنت دائماً مستعداً عقلياً وجسدياً وكانت روحي منغمسة في ذلك».

إن ذلك الإعداد العقلي والجسدي الذي يقول الدكتور نجم إنه أعده ليكون الجراح الذي هو عليه اليوم لأن كلاهما يستخدم العقل والجسد والروح.

قال الدكتور نجم: «إننا نمر بتخطيط مهم واستعدادات مهمة للجراحة، تماماً كما نفعل مع التايكوندو». «عليك أن تفكر بسرعة كبيرة في كليهما، فجزء من الثانية مهم جداً».

على الرغم من أننا لسنا جميعاً حاصلين على أحزمة سوداء في التايكوندو، ويضيف إنه من المهم الحفاظ على نوع من التمارين الرياضية في روتينك.

ويقول: «عليك أن تحافظ على لياقتك البدنية طوال مراحل حياتك»، «هذا يتيح لك النوم جيداً والتفكير جيداً والتركيز بشكل أفضل، وهذه الأشياء التي نحتاجها من أجل الإنتاج».

إن أسلوب الرعاية هذا هو ما يجعل الدكتور نجم رائعاً جداً في العمل معه.

وقالت جينيفر زيمرمان، منسقة البرنامج الإداري في كليفلاند كلينيك: «إنه شخص إيجابي للغاية ويحب المساعدة الذاتية للغاية». وأضاف: «إنه يحاول البحث عن الأفضل في كل شيء، وأعتقد أن التايكوندو كان له دور كبير في ذلك».

لذا فإن الدكتور نجم إيجابي ومن الواضح أنه رائع في وظيفته. لكن بعض النصائح؟ فقط لا تعبث معه!