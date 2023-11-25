البابا فرنسيس يخضع لتصوير مقطعي.. والفاتيكان يعلن إلغاء نشاطاته اليوم

أعلن الفاتيكان، في بيان مقتضب، أن نشاطات البابا فرنسيس المقررة صباح اليوم ألغيت بسبب إصابته برشح خفيف.

وجاء في البيان أن «لقاءات قداسة البابا المقررة هذا الصباح ألغيت بسبب إصابته برشح خفيف» بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من رحلة البابا المقررة إلى دبي حيث سيشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

ومن المقرر أن يلقي البابا فرنسيس، الذي جعل من الدفاع عن البيئة إحدى ركائز حبريته، خطاباً أمام مؤتمر الأطراف (كوب28) في دبي في الثاني من ديسمبر، ويُرتقب أن يحضّ على خفض انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير.

وأصدر الفاتيكان، بعد ظهر اليوم، بياناً مقتضباً ثانياً، أفاد فيه أن البابا خضع لـ«تصوير مقطعي بواسطة الكمبيوتر (تقنية تصوير طبي)؛ لاستبعاد خطر أي مضاعفات رئوية».

واضاف البيان أن «نتيجة الفحص كانت سلبية»، ما أثار ارتياح أطباء البابا فرنسيس الذي عاد الى منزله في مدينة الفاتيكان.

وتراجعت صحة البابا فرنسيس في الأشهر الأخيرة، ما أرغمه على استخدام كرسي نقال، وأثار تكهنات حول احتمال تخليه عن الحبرية، على غرار ما قام به سلفه بنديكتوس السادس عشر.

وبعد إجراء عملية جراحية في القولون في 2021، دخل رئيس الكنيسة الكاثوليكية التي تضم 1,3 مليار شخص مرتين الى المستشفى في 2023، إحداها لإجراء عملية في البطن.

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