-->

Saturday, 25 November 2023 07:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البابا فرنسيس يخضع لتصوير مقطعي.. والفاتيكان يعلن إلغاء نشاطاته اليوم

11/25/2023 10:00:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الفاتيكان، في بيان مقتضب، أن نشاطات البابا فرنسيس المقررة صباح اليوم ألغيت بسبب إصابته برشح خفيف.

وجاء في البيان أن «لقاءات قداسة البابا المقررة هذا الصباح ألغيت بسبب إصابته برشح خفيف» بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من رحلة البابا المقررة إلى دبي حيث سيشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

ومن المقرر أن يلقي البابا فرنسيس، الذي جعل من الدفاع عن البيئة إحدى ركائز حبريته، خطاباً أمام مؤتمر الأطراف (كوب28) في دبي في الثاني من ديسمبر، ويُرتقب أن يحضّ على خفض انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير.

وأصدر الفاتيكان، بعد ظهر اليوم، بياناً مقتضباً ثانياً، أفاد فيه أن البابا خضع لـ«تصوير مقطعي بواسطة الكمبيوتر (تقنية تصوير طبي)؛ لاستبعاد خطر أي مضاعفات رئوية».

واضاف البيان أن «نتيجة الفحص كانت سلبية»، ما أثار ارتياح أطباء البابا فرنسيس الذي عاد الى منزله في مدينة الفاتيكان.

وتراجعت صحة البابا فرنسيس في الأشهر الأخيرة، ما أرغمه على استخدام كرسي نقال، وأثار تكهنات حول احتمال تخليه عن الحبرية، على غرار ما قام به سلفه بنديكتوس السادس عشر.

وبعد إجراء عملية جراحية في القولون في 2021، دخل رئيس الكنيسة الكاثوليكية التي تضم 1,3 مليار شخص مرتين الى المستشفى في 2023، إحداها لإجراء عملية في البطن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN25112023000110011019ID1107484010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث