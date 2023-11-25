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مصر تتلقى مؤشرات إيجابية بشأن تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل

11/25/2023 10:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت مصر اليوم السبت أنها تلقت "مؤشرات إيجابية" من جميع الأطراف بشأن احتمال تمديد الهدنة في غزة ليوم أو يومين.

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في بيان إن مصر تجري محادثات مكثفة مع كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق "لتمديد الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمدة يوم أو يومين إضافيين، بما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".


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