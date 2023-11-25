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صويلح يهنئ الدكتور صبري الشمايلة

11/25/2023 10:00:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- يتقدم ياسر صويلح من الزميل والصديق العزيز الدكتور صبري امين الشمايلة بأجمل آيات التهنئة والتبريك وذلك بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في تخصص العلوم التربوية والنفسية الرياضية
متمنيا من العلي القدير ان يوفقه لمزيد من التقدم والعطاء

الف الف مبارك

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