صويلح يهنئ الدكتور صبري الشمايلة

صويلح يهنئ الدكتور صبري الشمايلة
التاريخ
11/25/2023 10:00:17 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- يتقدم ياسر صويلح من الزميل والصديق العزيز الدكتور صبري امين الشمايلة بأجمل آيات التهنئة والتبريك وذلك بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في تخصص العلوم التربوية والنفسية الرياضية
متمنيا من العلي القدير ان يوفقه لمزيد من التقدم والعطاء
الف الف مبارك
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