مخابرات الاحتلال تحتجز شقيق الأسيرة إسراء جعابيص

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالتشقيقة الأسيرة إسراء جعابيص، اليوم السبت، إن مخابرات الاحتلال تحتجز شقيقهامنذ ظهر اليوم.

وتابعت أن الاحتلال يمنع أهالي الأسرى المحررين بالقدس من استقبالهم وحتى منعهم من

تقديم الحلوى أو استقبال الناس للتهنئة.



وأضافت: نحن نعيش في توتر دائم ولا نعرف ما الذي سيحصل مع إسراء وهل ستخرج اليوم أو لا، وهمّنا اليوم هو كيف نستقبل إسراء لعلاجها.