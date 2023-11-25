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مخابرات الاحتلال تحتجز شقيق الأسيرة إسراء جعابيص

11/25/2023 10:00:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت
شقيقة الأسيرة إسراء جعابيص، اليوم السبت، إن مخابرات الاحتلال تحتجز شقيقها
منذ ظهر اليوم.

وتابعت أن الاحتلال يمنع أهالي الأسرى المحررين بالقدس من استقبالهم وحتى منعهم من
تقديم الحلوى أو استقبال الناس للتهنئة.

وأضافت: نحن نعيش في توتر دائم ولا نعرف ما الذي سيحصل مع إسراء وهل ستخرج اليوم أو لا، وهمّنا اليوم هو كيف نستقبل إسراء لعلاجها.

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