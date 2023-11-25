مخابرات الاحتلال تحتجز شقيق الأسيرة إسراء جعابيص

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت
شقيقة الأسيرة إسراء جعابيص، اليوم السبت، إن مخابرات الاحتلال تحتجز شقيقها
منذ ظهر اليوم.
وتابعت أن الاحتلال يمنع أهالي الأسرى المحررين بالقدس من استقبالهم وحتى منعهم من
تقديم الحلوى أو استقبال الناس للتهنئة.
وأضافت: نحن نعيش في توتر دائم ولا نعرف ما الذي سيحصل مع إسراء وهل ستخرج اليوم أو لا، وهمّنا اليوم هو كيف نستقبل إسراء لعلاجها.
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