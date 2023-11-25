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صنعاء: الهدنة تخص غزة وإغلاق البحر الأحمر قائم

11/25/2023 9:25:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن جلال الرويشان، اليوم السبت ، ان الهدنة في قطاع غزة تخص غزة فقط ، وان والناطق العسكري (باسم الحوثيين) أعلن أن قرارنا بإغلاق البحر الأحمر أمام العدو ما زال قائماً".

وأضاف الرويشان عبر قناة الميادين : أن الموقف اليمني أعلن رسمياً وشعبياً بوضوح ولم تعد هناك لغة دبلوماسية.

ورد نائب رئيس حكومة صنعاء على الذين يقولون إن اليمن "يمثل في نصرة فلسطين"، قائلاً: "لمن يقول إننا نمثل في نصرة فلسطين فليمثل كما نحن نفعل".

وأضاف الرويشان أن وقوف اليمن إلى جانب فلسطين واجب قومي وعروبي ووطني وأخلاقي، قائلاً: "جاهزون لأي تبعات وأي عدوان لن يزيد عن العدوان الأميركي الإسرائيلي بأياد عربية الذي نتعرض له منذ تسع سنوات".

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