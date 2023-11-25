صنعاء: الهدنة تخص غزة وإغلاق البحر الأحمر قائم

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن جلال الرويشان، اليوم السبت ، ان الهدنة في قطاع غزة تخص غزة فقط ، وان والناطق العسكري (باسم الحوثيين) أعلن أن قرارنا بإغلاق البحر الأحمر أمام العدو ما زال قائماً".
وأضاف الرويشان عبر قناة الميادين : أن الموقف اليمني أعلن رسمياً وشعبياً بوضوح ولم تعد هناك لغة دبلوماسية.
ورد نائب رئيس حكومة صنعاء على الذين يقولون إن اليمن "يمثل في نصرة فلسطين"، قائلاً: "لمن يقول إننا نمثل في نصرة فلسطين فليمثل كما نحن نفعل".
وأضاف الرويشان أن وقوف اليمن إلى جانب فلسطين واجب قومي وعروبي ووطني وأخلاقي، قائلاً: "جاهزون لأي تبعات وأي عدوان لن يزيد عن العدوان الأميركي الإسرائيلي بأياد عربية الذي نتعرض له منذ تسع سنوات".
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