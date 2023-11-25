مصر تكشف حقيقة ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان المصرية، مؤكداً نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وبينت الوزارة أنه لم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات أو سلالات جديدة لمرض الدرن بأي محافظة على مستوى الجمهورية، مشددةً على امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأوبئة، يعمل بشكل فعَّال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أمراض وبائية قد تتسرب إلى البلاد.

ولفتت إلى أنه في حال ظهور أي مرض مُعْدٍ أو سلالة جديدة لفيروس يتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها، إذ يتم تحويل الحالات المشتبهة إلى وحدات متخصصة للكشف عليها، واتخاذ جميع إجراءات التشخيص والعلاج المبكر عند التأكد من الإصابة بالمرض، مع تطبيق كل التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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