هالاند يحطم الرقم القياسي بالدوري الإنجليزي أمام ليفربول

نجح النجم النرويجي إرلينغ هالاند في تحطيم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لأسرع لاعب يصل إلى 50 هدفاً، وذلك بالهدف الذي أحرزه في مواجهة فريقه ضد ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي المقامة حالياً.

وأحرز النجم النرويجي هدفه في الدقيقة "27".

وجاءت أهداف هالاند الـ50 حصيلة مشاركته في 48 مباراة، محطما الرقم القياسي الذي كان بحوزة أندي كول (وصل إلى 50 هدفا خلال 65 مباراة).

وعزز هالاند صدارته لقائمة الهدافين برفع عدد الأهداف التي سجلها إلى 14 هدفاً، وموسعاً الفارق مع النجم المصري محمد صلاح إلى 4 أهداف.





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