هالاند يحطم الرقم القياسي بالدوري الإنجليزي أمام ليفربول

(MENAFN
- Al-Bayan)
نجح النجم النرويجي إرلينغ هالاند في تحطيم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لأسرع لاعب يصل إلى 50 هدفاً، وذلك بالهدف الذي أحرزه في مواجهة فريقه ضد ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي المقامة حالياً.
وأحرز النجم النرويجي هدفه في الدقيقة "27".
وجاءت أهداف هالاند الـ50 حصيلة مشاركته في 48 مباراة، محطما الرقم القياسي الذي كان بحوزة أندي كول (وصل إلى 50 هدفا خلال 65 مباراة).
وعزز هالاند صدارته لقائمة الهدافين برفع عدد الأهداف التي سجلها إلى 14 هدفاً، وموسعاً الفارق مع النجم المصري محمد صلاح إلى 4 أهداف.
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