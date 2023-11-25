9 نقاط تفصل المتصدر عن الوصيف.. العروبة يوسع الفارق مع الظفرة

شهدت مباريات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى تسجيل اللاعبين لـ 18 هدفاً في سبع مباريات وإشهار الحكام 31 بطاقة ملونة منها واحدة باللون الأحمر، وتم تأجيل مباراة يونايتد وغلف يونايتد لتلعب في الأول من ديسمبر المقبل، ووسع العروبة الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه فريق الظفرة الوصيف إلى 9 نقاط، وفشلت 10 أندية في إلحاق الهزيمة بالعروبة منذ انطلاقة المسابقة سبتمبر الماضي، بعد أن تمكن المتصدر من تحقيق الانتصار على 9 فرق بدوري الدرجة الأولى آخرها تحقيق الفوز على فريق التعاون أول من أمس بهدف اللاعب ديغو اندريا ليرتفع رصيد العروبة إلى 28 نقطة من 10 مباريات حقق الفوز في 9 وتعادل في مباراة وحيدة أمام النواخذة.

إنجاز

ويبدو أن العروبة في طريقه إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق إذا قدر له تجنب الهزيمة في الجولات الست المتبقية من ذهاب دوري الدرجة الأولى لينال حينها لقب بطل الشتاء الذي اقترب منه دون هزيمة وهو ما لم يحققه أي فريق من قبل ضمن المسابقة الحالية لدوري الدرجة الأولى.

فشل الظفرة الوصيف في تحقيق الفوز في المباراة الثانية على التوالي بعد أن انقاد للتعادل المثير أمام الذيد بهدفين لكل فريق وتمكن نجم الظفرة البديل سعيد جاسم من إنقاذ مدربه الدكتور عبدالله مسفر بعد أن أحرز هدفين في دقيقتين 89 و90، ليحرم الذيد من العودة من ملعب الظفرة بالعلامة الكاملة ويفقد الظفرة 4 نقاط في ظرف أسبوع بعد التعادل في الجولة الماضية سلبياً أمام دبا الفجيرة أول من أمس وضد الذيد 2-2 ليصل الوصيف برصيده إلى 19 نقطة، ويستغل دبا الحصن تعادل فارس الظفرة وينجح في كسب مباراته أمام مصفوت بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 18 نقطة خلف الظفرة، وتمكن دبا الفجيرة من استعادة النغمة والعودة من رأس الخيمة بكامل الزاد بعد إلحاقه الهزيمة بفريق الجزيرة الحمراء بهدفي العماني محمد المربوعي، والذي استعاد حاسته التهديفية في مرمى الجزيرة بعد أن دون على هدفي فريقه ليعود النواخذة من ملعب الجزيرة الحمراء بأغلى ثلاث نقاط رفعت رصيد الفريق إلى 16 نقطة في المركز الرابع وتراجع الخاسر للمركز الخامس برصيد 15 نقطة.

صراع

يشتد الصراع بين 3 أندية تمتلك رصيد 13 نقطة وتحتل من المركز السادس وحتى الثامن وهي العربي والتعاون والحمرية وهذا الأخير تمكن من استعادة النغمة مع مدربه الجديد محمد الجالبوت الذي استطاع أن يقود عنابي الهواة فريق الحمرية للفوز على الرمس بنتيجة 3-0 مع عرض وصف بالجيد من قبل لاعبي الحمرية.

وتحاول أندية الوسط التواجد ضمن المقدمة، ولكن تأتي النتائج السلبية دون تحقيق الطموحات وتحتل ثلاثة أندية وهي الفجيرة وغلف اف سي ومسافي من المركز التاسع وحتى الحادي عشر برصيد 12 نقطة، ومن خلفهم تجيء فرق يونايتد 11 نقطة وغلف يونايتد 10 نقاط والفريقان يملكان مباراة مؤجلة عن هذه الجولة، وفيما يتعلق بأندية القاع لا يزال فريق مصفوت صاحب الصولات والجولات في الموسم الماضي والذي أنهاه في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، كأعلى رصيد يحصل عليه الفريق منذ تأسيس النادي الذي يحير جماهيره بعد أن تعرض للهزيمة في 6 مباريات وتحقيق الفوز في مباراة يتيمة والتعادل في 3 مواجهات ليحتل القناصة المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط يليه سيتي بأربع نقاط وأخيراً يأتي الرمس في المركز السابع عشر بثلاث نقاط.

لا يزال مهاجم الظفرة بينيك افوب يتصدر قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف يليه الجزائري عكاشة حمزاوي لاعب الفجيرة برصيد 6 أهداف ومن ثم 5 لاعبين برصيد 5 أهداف، براين فنيغلو «الجزيرة الحمراء»، ديغو فارياس «الظفرة»، لوكاس سيلفا «الرمس»، يوسف الجبلي «الحمرية»، جيلمار «دبا الحصن».

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