مقتل وإصابة 32 شخصاً جراء حريق في مركز تجاري باكستاني

أعلنت الشرطة ومسؤولون محليون في باكستان اليوم السبت أن حريقا اندلع في مركز تجاري في مدينة كراتشي بجنوب غرب البلاد أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 22 آخرين.

يقع مركز "أر جيه مول" متعدد الطوابق في مبنى تجاري شاهق يضم أيضًا مراكز اتصال وشركات برمجيات.

أرسلت إدارة الإطفاء ثماني سيارات إطفاء إلى مكان الحادث بعد أن تم تنبيهها في الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

قال اشتياق أحمد خان، كبير مسؤولي الإطفاء، إن الطابق الرابع من المبنى كان الأكثر تضررا.

وأكد عمدة كراتشي مرتضى وهاب صديقي على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، أنه تم إخماد الحريق وتجري عملية التبريد.

كتب صديقي: "نحن نبذل قصارى جهدنا للقيام بكل ما يلزم لإنقاذ حياتهم وتزويدهم بكل العلاج المطلوب لإنقاذ حياتهم". لم يتضح على الفور سبب الحريق.

كراتشي هي عاصمة إقليم السند الجنوبي، حيث تشيع مثل هذه الحوادث. في وقت سابق من هذا العام في أبريل، اندلع حريق في مصنع للملابس ما أسفر عن مقتل أربعة من رجال الإطفاء. اجتاحت النيران المبنى، مما أدى في النهاية إلى انهياره.

في أغسطس 2021، قُتل 10 أشخاص على الأقل في حريق بمصنع للمواد الكيميائية في نفس المدينة. في أسوأ حادث من نوعه، قُتل 260 شخصًا بعد أن حوصروا داخل مصنع للملابس عندما اندلع حريق.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مخططو مدن ومهندسون إنهم على يقين من أن معظم المباني في كراتشي - السكنية والتجارية والصناعية - لا تحتوي على أنظمة للوقاية من الحرائق ومكافحة الحرائق، حسبما ذكرت صحيفة "دون" أكبر صحيفة باكستانية ناطقة باللغة الإنجليزية.

جاء في التقرير: "اتفقوا على أن "الإهمال الإجرامي" من جانب الهيئات التنظيمية مثل هيئة مراقبة البناء في السند هو الذي عرّض حياة الملايين من الناس في المدينة للخطر".





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