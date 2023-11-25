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تعرُّض شركة طيران الخليج البحرينية لاختراق بياناتها

11/25/2023 9:25:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، أنها تعرَّضت لاختراق بياناتها من خلال استهداف لنظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بها في 24 نوفمبر 2023.

وأوضحت الشركة أنه نتيجة لهذا الاختراق غير المصرح به، قد تكون بعض المعلومات من البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وقاعدة بيانات عملائها تعرضت للاختراق، مؤكدةً أنه تم تفعيل خطط الطوارئ اللازمة على الفور لاحتواء الحادث.

وشددت على أن عملياتها وأنظمتها الحيوية لم تتأثر، وهي قائمة تماماً دون أي انقطاع في جداول رحلاتها، مبينةً أنه تم إخطار الجهات المعنية، والعمل جارٍ بالتنسيق معها للتحقيق في الأمر بشكل دقيق.

وأكدت أنها تأخذ مسائل الأمن السيبراني على محمل الجد، معربةً عن أسفها لأي إزعاج قد يسببه هذا الحادث لعملائها الكرام.

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