ارتفاع عدد الأوروبيين الذين رفضت بريطانيا دخولهم 5 أضعاف منذ بريكست

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية أن عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين رفضت المملكة المتحدة دخولهم إلى أراضيها في 2023 ارتفع بواقع خمسة أمثال منذ فترة ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأشارت البيانات التي صدرت يوم الخميس، أن السلطات رفضت دخول أكثر من 11 ألفا و500 مواطني أوروبي عند الحدود في الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري، بارتفاع من نحو 2200 على مدار نفس الفترة في 2019.



وارتفع عدد الفرنسيين الذين رُفض دخولهم في 2023 بستة أمثال مقارنة بعام 2019.



ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد الألمان الذين رفضت السلطات دخولهم للمملكة المتحدة إلى 411 العام الجاري حتى سبتمبر بارتفاع من 60 في الثلاثة أرباع الأولى من 2019.



ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أظهرت البيانات تأثير إنهاء التنقل الحر بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقب بريكست، وأثر زيادة التركيز على ضبط الهجرة إلى البلاد.

وغادرت المملكة المتحدة التكتل في 31 يناير 2020، ولكن بفترة انتقالية استمرت حتى 31 ديسمبر من نفس العام.





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