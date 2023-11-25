-->

Saturday, 25 November 2023 06:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع عدد الأوروبيين الذين رفضت بريطانيا دخولهم 5 أضعاف منذ بريكست

11/25/2023 9:25:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية أن عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين رفضت المملكة المتحدة دخولهم إلى أراضيها في 2023 ارتفع بواقع خمسة أمثال منذ فترة ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأشارت البيانات التي صدرت يوم الخميس، أن السلطات رفضت دخول أكثر من 11 ألفا و500 مواطني أوروبي عند الحدود في الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري، بارتفاع من نحو 2200 على مدار نفس الفترة في 2019.

وارتفع عدد الفرنسيين الذين رُفض دخولهم في 2023 بستة أمثال مقارنة بعام 2019.


ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد الألمان الذين رفضت السلطات دخولهم للمملكة المتحدة إلى 411 العام الجاري حتى سبتمبر بارتفاع من 60 في الثلاثة أرباع الأولى من 2019.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أظهرت البيانات تأثير إنهاء التنقل الحر بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقب بريكست، وأثر زيادة التركيز على ضبط الهجرة إلى البلاد.

وغادرت المملكة المتحدة التكتل في 31 يناير 2020، ولكن بفترة انتقالية استمرت حتى 31 ديسمبر من نفس العام.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN25112023000110011019ID1107483987

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث