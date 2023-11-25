«دبي باركس» تحتفي بعيد الاتحاد الـ 52 للإمارات بعروض مميزة

أعلنت «دبي باركس آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، عن فعالياتها وعروضها الترفيهية ضمن احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات، حيث تدعو العائلات والأصدقاء للاستمتاع بما ستوفره الوجهة من أجواء احتفالية خاصة في الفترة من يوم الجمعة 1 ديسمبر حتى الأحد 3 ديسمبر 2023.

وستقدم منطقة ريفرلاند دبي لجميع الضيوف عرض الليزر الجديد المبهر في تمام الساعة 7:30 والـ 8:30 والـ 9:30 مساءً من الجمعة 1 ديسمبر حتى الأحد 3 ديسمبر، وذلك احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات وسط الأجواء والأنشطة الترفيهية في الوجهة. فيما سيكون الزوار من جميع الأعمار على موعدٍ في تمام الساعة 9:00 مساءً وذلك مع عرض الديناصورات الحي «ديناصور مانيا» الذي أعلنت الوجهة عن عودته مؤخراً، وهي التجربة التي ستبث الحياة مجدداً إلى عالم ما قبل التاريخ، بما في ذلك الديناصور العملاق «تي ريكس»، وديناصور «ترايسر اتوبس» ثلاثي القرون، وديناصور الرابتور الشقية بمؤثرات صوتية وبصرية خاصة.

ولعشاق المأكولات التقليدية، يقدم مطعم الماشوّه أصنافاً متنوعة من المشاوي مقابل 99 درهماً فقط، إلى جانب مطعم فيفا ريستورانتِ الذي يقدم لضيوفه مجموعة فريدة من الوجبات العائلية.

وسيتمكن زوّار موشنجيت دبي الذي يعد أكبر متنزه مستوحى من هوليوود بمنطقة الشرق الأوسط، من الاستمتاع بما توفره هذه المنطقة ضمن أجواء مميزة تتضمن العروض الحية والاستعراضات الراقصة وتشكيلة متنوعة من المطاعم التي تقدم المأكولات الصينية ووجبات الشاورما والبيتزا الإيطالية. وتحتضن هذه الوجهة 29 من ألعاب الركوب ومناطق الجذب الترفيهية ضمن 4 مناطق تجسّد كل منها أحد استوديوهات هوليوود الشهيرة وهي «دريم وركس أنيميشن» و«كولومبيا بيكتشرز»، و«ليونزجيت» و«قرية السنافر»، والتي تتيح جميعها للزوار من جميع الأعمار، أوقاتاً لا تنسى من المرح والبهجة.

كما تنتظر العائلات أوقات حافلة بالمرح في حديقة ليجولاند دبي الترفيهية، حيث سيحظى الصغار ممن تتراوح أعمارهم بين 2 حتى 12 عاماً اعتباراً من 24 نوفمبر وحتى الـ 3 من ديسمبر، بفرصة المشاركة في مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تحمل طابع عام الاستدامة، حيث ستتاح لهم فرصة المشاركة في بناء المجسمات والأشكال الطبيعية من مكعبات ليجو مثل الأشجار والمباني والأنهار والجبال وغيرها.

كما ستشهد حديقة ليجولاند دبي الترفيهية العديد من الفعاليات المتميزة التي تحتفي بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل مغامرة البحث عن الكنز وموكب شخصيات ليجولاند والتقاط صور تذكارية رائعة عند مجسّم شارة النصر من مكعبات الليجو، إضافة إلى برانش عيد الاتحاد بمطعم بريكس فاميلي في فندق ليجولاند يوم 2 ديسمبر من الساعة 1:00 مساءً حتى 4:00 مساءً سيتضمن أنشطة مرحة بما فيها تزيين الكعك بألوان علم الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الموكتيلات وحفل رقص شخصيات ليجولاند المحببة وصنع مخبوزات الوافل، وباقة متنوعة من الفنون والحرف اليدوية الأخرى.

كما سيكون ضيوف فندق لابيتا في دبي باركس آند ريزورتس على موعد مع إقامة ملؤها المرح والمتعة تزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات اعتباراً من 1 ديسمبر، حيث سيكتسي المنتجع بأعلام الإمارات وسيستمتع الضيوف بأجواء احتفالية تتضمن عروض «شعبية الكرتون» إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأكلات العربية الأصيلة. ولمزيد من المتعة، سيخصص المنتجع يوم السبت 2 ديسمبر لمجموعة من الفعاليات الحية التي تشمل عروض العيالة الشعبية، فيما يمكن للصغار الاستمتاع بتناول الكعك المزين بألوان علم الإمارات، بينما ستتوفر تشكيلة متنوعة من المشروبات والحلويات في بهو الفندق منها القهوة العربية والتمر وحلوى البقلاوة واللقيمات. وسيقدم الفندق يومي 1 و 2 ديسمبر بوفيه طعام عربي مميزاً مقابل 155 درهماً للشخص، و 90 درهماً للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 6 حتى 12 عاماً، فيما سيحظى الأطفال دون السادسة من العمر بوجبة مجانية من الفندق.

وسيحظى ضيوف الوجهة بأوقات حافلة بالترفيه والمتعة خلال احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون دبي باركس آند ريزورتس المكان الأمثل للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة.



